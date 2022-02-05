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Стив Нэш высказался после 7 подряд поражений «Бруклина»

Стив Нэш высказался после 7 подряд поражений «Бруклина»
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш дал комментарий после поражения, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом«Юта Джаз» (102:125). Проигрыш «Юте» стал уже седьмым подряд для «Бруклина».

«Мы переживаем непростой период. Нам не хватает глубины состава, и мы требуем от парней делать больше. Сегодня мы встречались с командой, которая умеет здорово атаковать. Я просто продолжаю говорить всем парням, что нам нужно вместе преодолеть этот сложный период», — приводит слова Нэша ESPN US.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внесли защитник Донован Митчелл (27 очков, 3 подбора и 6 передач) и лёгкий форвард Боян Богданович (19 очков, 11 подборов и 4 передачи), оформивший дабл-дабл. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас (30 очков, 2 подбора и 4 передачи).

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