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Владимир Гомельский рассказал, что его раздражает в игре Уилла Клайберна

Владимир Гомельский рассказал, что его раздражает в игре Уилла Клайберна
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о форварде ЦСКА Уилле Клайберне, назвав моменты в игре американца, которые его раздражают.

«Берёт ли Клайберн слишком много бросков на себя? Когда Уилл Клайберн реализует 45-48 процентов своих бросков, то какие могут быть претензии. А когда его процент опускается до 40 — тогда возникают вопросы. Больше всего в игре Клайберна раздражают его необоснованные потери мяча», — написал Гомельский на своём официальной сайте.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и совершал 5,3 подбора.

Ранее с мнением о том, что Клайберн передерживает мяч, выступил заслуженный тренер России Виктор Швед.

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