«Филадельфия» выбрала второго неприкасаемого игрока после Эмбиида в сделке по Хардену

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси не будет включён в потенциальную сделку по обмену защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер CBS Sports Майкл Каски-Бломэйн в своём «твиттере». Также клуб из Филадельфии заявлял, что не станет включать в потенциальные офферы лидера команды Джоэла Эмбиида.



Ранее стало известно, что «Филадельфия» рассчитывает заполучить Хардена до дедлайна. Наиболее вероятным вариантом для обмена считается разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс. В сделку также могут быть включены Сет Карри и Матисс Тибулл.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».