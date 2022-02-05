Крис Пол: среди чемпионов НБА есть те, кто был бы рад поменяться со мной местами

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался о том, какое значение для его карьеры может иметь победа в чемпионате НБА.



«У меня всё хорошо, я в гармонии с собой. Серьёзно. Буду делать всё возможное, чтобы завоевать титул в этом году, в следующем, в любом. Но нет такого, чтобы я прямо умирал из-за всего этого. На протяжении всех этих лет в лиге я много думал об этом. Я доволен тем, что всё ещё выхожу на площадку. Не могу даже представить, что буду чувствовать, если сумею завоевать титул. Особенно учитывая то, что я знаю, как приятно быть победителем конференции.



Но если говорить честно, уверен, что среди чемпионов НБА есть те, кто был бы рад поменяться со мной местами. Хотя бы просто из-за удовольствия, которое я получаю от игры. Я по-прежнему одержим баскетболом», — приводит слова Криса Пола Fadeaway World.