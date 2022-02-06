Леброн оформил больше трипл-даблов в 19-м сезоне, чем все игроки в истории вместе взятые

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счёт четвёртый трипл-дабл в 19-м сезоне за карьеру. Все остальные игроки вместе взятые делали это 3 раза в 19-м сезоне или позже. Об этом сообщается на странице NBA 24/7 в «Твиттере».



Напомним, последний матч в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес» проводил с клубом «Нью-Йорк Никс». Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу вырвали «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 122:115. Самым результативным в составе «Нью-Йорк Никс» стал форвард Ар Джей Барретт, набравший 36 очков. Форвард победителей Джеймс оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач.



В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» сыграет с «Милуоки Бакс». Встреча состоится 9 февраля. Начало — в 06:00 мск.