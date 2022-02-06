Джамал Кроуфорд назвал 10 любимых игроков в истории НБА

Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд расказал, кто входит в его список десяти любимых игроков за всю историю Национальной баскетбольной лиги.
«Три моих любимых защитника: Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Айзея Томас. В топ-10, помимо этих троих, входят: Коби Брайант, Аллен Айверсон, Гэри Пэйтон, Трейси Макгрэди, Грант Хилл, Пенни Хардауэй и Кевин Гарнетт», — привоидт слова Кроуфорда The Sports Rush.
Кроуфорд трижды признавался лучшим шестым игроком НБА. За всю карьеру американец сыграл в лиге 730 матчей, в которых в среднем набирал 14,2 очка. Последний полноценный сезон он провёл в составе «Финикс Санз» в сезоне-2018/2019. В 64 матчах он в среднем набирал 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска.
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