Леброн Джеймс рассказал, как на него повлиял уход Тома Брэди из спорта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу завершения карьеры семикратного победителя Супербоула, квотербека Тома Брэди.
«Этот парень в последние несколько лет был одним из главных моих мотиваторов. Он делал невероятные вещи в таком возрасте. Он оставался лидером, несмотря ни на что. Люди продолжают к нему тянуться. Все знают его энергию и то, как он подходит к делу. Так что маленькая частичка меня ушла вместе с ним на пенсию. Это точно», — приводит слова Леброна Essentially Sports.
Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».
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