Гомельский назвал сложнейшего соперника для ЦСКА в плей-офф и оценил шансы выйти в Ф4

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил шансы ЦСКА попасть в четвёрку сильнейших команд Евролиги этого сезона.

«До конца регулярного сезона Евролиги ЦСКА осталось сыграть 121 матчей. Календарь благоприятный. С большинством сильных соперников ЦСКА играет дома. Не гарантия побед, но какое-то преимущество. Я ожидаю в этих матчах 8-9 плбед. Сравнивая с основными конкурентами, получается, что ЦСКА может занять 3-е, 4-е или 5-е места. Тааким образом самым неудобным соперником армейцев по серии ПО может стать Милан, а самыми удобными Олимпиакос или Зенит, или УНИКС, в зависимости от того, как эти клубы пройдут оставшуюся часть регулярки. Таким образом оцениваю шансы ЦСКА на выход в Ф-4 в 67 процентов», — написал Гомельский на своём сайте.