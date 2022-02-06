«Бруклин» объявил позицию по обмену Джеймса Хардена
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Инсайдер The Athletic Алекс Шиффер в своём «твиттере» рассказал, что «Бруклин Нетс» не намерен обменивать звёздного защитника Джеймса Хардена до дедлайна.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
В этом сезоне Харден набирает за «Нетс» 22,5 очка, 10,2 передачи, 8,0 подбора, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч. «Бруклин» потерпел семь поражений подряд и сейчас идёт на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции (29-23).
Ранее по поводу возможного ухода Хардена высказался Кевин Дюрант.
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