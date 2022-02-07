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Известного экс-игрока НБА арестовали в Испании

Известного экс-игрока НБА арестовали в Испании
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Бывшего баскетболиста, который на протяжении восьми лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (2009-2017), Тая Лоусона арестовали за агрессивное поведение в ресторане Испании.

По сообщениям издания EFE спортсмен оскорбил несколько людей, затем облил их водой, после чего бросил стеклянный стакан в одного из посетителей итальянского ресторана, причинив ему травмы. Позже баскетболист был арестован во время стычки на центральной улице Ибицы.

Также сообщается, что Лоусон устроил скандал в аэропорту Мадрид-Бараха, демонстрируя агрессивное поведение после приземления. Баскетболист направлялся в Санто-Доминго, но сотрудники компании Iberia не разрешили ему сесть в самолёт. Администрации пришлось сопроводить его на другой рейс.

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