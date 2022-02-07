«Милуоки» выиграли у «Клипперс»

На стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершилась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Милуоки Бакс». Гости победили со счётом 137:113.

Норман Пауэлл стал самым полезным игроком хозяев, набрав 28 очков. Столько же у Янниса Адетокунбо из «Милуоки», 27 очков заработал Джру Холидэй.

В ещё одном сегодняшнем матче «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США). Хозяева проиграли со счётом 107:120.

Кристиан Вуд из «Хьюстона» заработал 22 очка, по 18 очков набрали Джелен Грин и Гаррисон Мэтьюз. 33 очка у Брэндона Ингрэма из «Пеликанс».

«Милуоки Бакс» занимают 4-е место в Восточной Конференции. «Хьюстон Рокетс» – последние в Западной Конференции. «Клипперс» и «Пеликанс» на 8-м и 10-м местах соответственно.