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«Милуоки» выиграли у «Клипперс»

«Милуоки» выиграли у «Клипперс»
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На стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершилась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Милуоки Бакс». Гости победили со счётом 137:113.

Норман Пауэлл стал самым полезным игроком хозяев, набрав 28 очков. Столько же у Янниса Адетокунбо из «Милуоки», 27 очков заработал Джру Холидэй.

В ещё одном сегодняшнем матче «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США). Хозяева проиграли со счётом 107:120.

Кристиан Вуд из «Хьюстона» заработал 22 очка, по 18 очков набрали Джелен Грин и Гаррисон Мэтьюз. 33 очка у Брэндона Ингрэма из «Пеликанс».

«Милуоки Бакс» занимают 4-е место в Восточной Конференции. «Хьюстон Рокетс» – последние в Западной Конференции. «Клипперс» и «Пеликанс» на 8-м и 10-м местах соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 120
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Грин - 18, Мэтьюз - 18, Тэйт - 15, Кристофер - 12, Мартин - 9, Портер - 8, Шенгюн - 5, Queen, Брукс, Гаруба, Гордон, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Хэйс - 21, Валанчюнас - 18, Харт - 13, Александер-Уолкер - 9, Альварадо - 9, Джонс - 9, Грэм - 6, Мёрфи - 2, Габриэль, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Они, Саторански, Темпл, Уильямсон, Читэм, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 137
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 28, Моррис - 20, Ковингтон - 13, Джексон - 10, Зубац - 10, Коффи - 10, Ибака - 7, Мэнн - 6, Кеннард - 5, Батюм - 2, Бостон - 2, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб, Хартенштайн
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Холидэй - 27, Портис - 24, Коннотон - 18, Миддлтон - 17, Дивинченцо - 9, Монро - 9, Мэттьюз - 3, Нвора - 2, Wigginton, Адетокунбо, Аллен, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Хилл, Худ
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