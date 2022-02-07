Демаркус Казинс: ко мне относятся на 100% иначе, чем к любому другому игроку НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Демаркус Казинс пожаловался на несправедливое отношение со стороны общественности. В 5 матчах за «Денвер» Казинс получил 4 технических фола и одно удаление.
«Это все равно, что бить мертвого коня. Это очевидно. Я такой, какой я есть. Я никогда не получаю справедливого отношения. И на меня смотрят на 100% иначе, чем на любого другого игрока в этой лиге. Справедливо ли это? Нет. Но такова ситуация, в которой я нахожусь. Я просто ненавижу это», — приводит слова Казинса The Sports Rush.
Казинс отыграл за «Денвер» на двух 10-дневных контрактах. В пяти матчах он в среднем набирает 6,0 очка, 7,0 подбора и 1,0 передачи в среднем за встречу.
Напомним, в начале января команда «Милуоки Бакс» отчислила Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в ростере перед дедлайном.
В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора в 41 матче. 4-кратный участник Матча звёзд НБА в последние годы перенёс две тяжёлые травмы — разрыв ахилла и крестообразных связок.
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