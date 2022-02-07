Функционер назвал звезду НБА, которую невозможно обменять

Неназванный менеджер одного из клубов НБА заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» желает обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука перед дедлайном. При этом функционер отметил, что фактически в настоящий момент этот обмен невозможен из-за низкого спроса на игрока среди клубов.
«Очевидно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается обменять Расселла Уэстбрука, но это невозможно. Они прекрасно понимают, что нынешний состав не работает», — приводит слова неназванного управленца Lakers Daily.
После 54 игр регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 26 побед и 28 поражений.
Уэстбрук заработает $ 44,2 млн за текущий сезон, на следующий год распространяется опция игрока на $ 47,1 млн.
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