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Кевин Дюрант отреагировал на обвинения в уходе от Стефена Карри к Кайри Ирвингу

Кевин Дюрант отреагировал на обвинения в уходе от Стефена Карри к Кайри Ирвингу
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на критику со стороны телеведущего Стивена Эй Смита. Ранее Смит заявил, что если «Бруклин» не выиграет титул, что Дюранта запомнят как игрока, ушедшего от Стефена Карри к Кайри Ирвингу.

«Стив, раз уж ты решил использовать ESPN для достижения личных целей, то я уверен, что твои приспешники станут частью этой истории ради тебя. Но если ты думаешь, что моя карьера определяется именно этим, то ты просто откровенный хейтер», — написал Кевин Дюрант в своём «твиттере».

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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