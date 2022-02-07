Евролига назвала даты перенесённых матчей ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа

Пресс-служба Евролиги назвала даты перенесённых матчей казанского УНИКСа и санкт-петербургского «Зенита».



27 февраля московский ЦСКА дома сыграет с каталонской «Барселоной» в матче 19-го тура. Матч 18-го тура между московской командой и греческим «Олимпиакосом» состоится 20 марта.



Казанский УНИКС 22 февраля сыграет на выезде с «Монако» в рамках 20-го утра, а 1 марта казанский клуб сыграет в Италии с «Миланом» в матче 21-го тура.



Что касается санкт-петербургского «Зенита», то 1 марта он сыграет с французским «Виллербаном» (20-й тур), 8 марта – с «Олимпиакосом» (21-й тур), 29 марта – с «Миланом» (19-й тур).

Напомним, многие матчи Евролиги были перенесены из-за вспышек коронавируса в различных командах.