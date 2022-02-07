«Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,, в котором эстонский «Калев» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счётом 75:74 в пользу санкт-петербургской команды.



Решающей в матче оказалась заключительная четверть — в концовке встречи «Калев» был близко к тому, чтобы вырвать победу, однако совершить решающий бросок игрокам хозяев паркета так и не удалось.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. В составе хозяев паркета 27 очков набрал Донован Джексон.



«Зенит» в следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с «Зелёна-Гурой». Встреча пройдёт в Польше 14 февраля. «Калев» 13 февраля в Перми сыграет с «Пармой».