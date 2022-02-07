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«Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей «+1»

«Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей «+1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,, в котором эстонский «Калев» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счётом 75:74 в пользу санкт-петербургской команды.

Решающей в матче оказалась заключительная четверть — в концовке встречи «Калев» был близко к тому, чтобы вырвать победу, однако совершить решающий бросок игрокам хозяев паркета так и не удалось.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. В составе хозяев паркета 27 очков набрал Донован Джексон.

«Зенит» в следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с «Зелёна-Гурой». Встреча пройдёт в Польше 14 февраля. «Калев» 13 февраля в Перми сыграет с «Пармой».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
74 : 75
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Калев: Джексон - 27, Китсинг - 14, Мэлсон - 12, Казинс - 10, Силиньш - 6, Мёрфи - 5, Дорбек, Кангур, Курбас, Нургер, Халлер, Хермет
Зенит: Пойтресс - 21, Карасёв - 11, Лойд - 11, Мики - 11, Картер - 7, Д. Кулагин - 5, Зубков - 3, Бэрон - 2, Кузминскас - 2, Пушков - 2, Вольхин, Карванен
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