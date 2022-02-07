Тренер ЦСКА объяснил поражение команды в трёх овертаймах с пропущенным броском под сирену

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (103:105 3 ОТ).

«Поздравляю УНИКС с победой. Получилась захватывающая игра, которая наверняка понравилась болельщикам. Хотелось бы, чтобы в лиге было побольше таких матчей, потому что они привлекают внимание к баскетболу. Очевидно, что мы проиграли эту встречу в первой четверти. Опять, потому что то же случилось и против «Эфеса». На это мы должны обратить внимание при подготовке к следующим матчам.

И дело не в стартовом составе. Тем не менее мы проявили характер, нашли в себе силы и вернулись в игру. Некоторые моменты сложились не в нашу пользу, результат мог быть другим, но УНИКС заслужил победу. Хочу отдельно поблагодарить Антона Юдина, который очень помогает нашему штабу и сейчас, и на протяжении всего сезона. Считаю, что он недооценён как тренер в России», — цитирует Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.