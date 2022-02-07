Велимир Перасович отреагировал на победу над ЦСКА в трёх овертаймах

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (103:105 ОТ).
«Это важная победа, потому что в Лиге сейчас все очень близко расположены в таблице. По ходу матча мы вели 17 очков, но упустили перевес и потеряли из-за травмы Лоренцо Брауна. Тем не менее, во второй половине мы показывали хороший баскетбол и имели все шансы победить в основное время, но промазали свои броски и трижды сфолили. Это победа характера, которую мы заслужили», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тони Джекири — 10 очков и 10 подборов. В составе московского клуба 33 очка набрал Дэниэл Хэкетт.
- 7 февраля 2022
-
23:47
-
22:58
-
22:46
-
22:11
-
20:42
-
19:41
-
18:46
-
17:18
-
16:08
-
15:31
-
14:21
-
13:31
-
12:30
-
11:57
-
11:19
-
10:10
-
09:15
-
07:29
-
04:34
-
01:58
-
01:52
-
00:46
- 6 февраля 2022
-
23:43
-
23:05
-
21:45
-
20:23
-
19:26
-
18:16
-
17:17
-
16:44
-
15:52
-
14:47
-
13:17
-
10:20
-
09:44