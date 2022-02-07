Велимир Перасович отреагировал на победу над ЦСКА в трёх овертаймах

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (103:105 ОТ).



«Это важная победа, потому что в Лиге сейчас все очень близко расположены в таблице. По ходу матча мы вели 17 очков, но упустили перевес и потеряли из-за травмы Лоренцо Брауна. Тем не менее, во второй половине мы показывали хороший баскетбол и имели все шансы победить в основное время, но промазали свои броски и трижды сфолили. Это победа характера, которую мы заслужили», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тони Джекири — 10 очков и 10 подборов. В составе московского клуба 33 очка набрал Дэниэл Хэкетт.