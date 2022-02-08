Стефен Карри рассказал, почему Барак Обама не считал его лучшим шутером в истории НБА

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году после победы в НБА.

«Мы выиграли чемпионат в 2015 году и были приглашены всей командой в Белый дом, чтобы встретиться с президентом. Тогда он сказал мне: «Стеф, я знаю, что ты отличный снайпер, но мне кажется, что Клэй Томпсон более атлетичный». А я ответил: «Не могу с тобой не согласиться, у Клэя всё как по учебнику», — приводит слова Карри Essentially Sports.

Напомним, сегодня «Голден Стэйт» на выезде оказался сильнее «Оклахомы». Счёт встречи 110:98. Эта победа стала для воинов девятой кряду. Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли как раз Томпсон (21 очко, 2 подбора и 2 передачи) и Карри, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 9 подборов и 10 передач.