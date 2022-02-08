Джоэл Эмбиид — о ситуации Бена Симмонса: там что-то более глубокое, не только комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что не против возвращения в состав своего одноклубника, разыгрывающего Бена Симмонса, который в нынешнем сезоне НБА ни разу не сыграл за команду.



«Мне кажется, там есть что-то более глубокое, не только комментарии. Я вспоминаю весь сезон: тренер поддерживал нас, особенно Бена, постоянно хвалил его. И если всё это произошло только из-за одного высказывания, то это несправедливо. Потому каждый имеет право на ошибку, особенно на эмоциях. Однако, повторюсь, думаю, здесь всё запутаннее. Многие по-разному справляются с давлением, особенно со стороны болельщиков», – приводит слова Эмбиида журналист Дерек Боднер в своём «твиттере», ссылаясь на ведущего Майка Миссанелли.

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