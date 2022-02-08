Дуэйн Уэйд потроллил Айзею Томаса из-за низкого роста. Фото

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд подшутил над своим бывшим товарищем по «Кливленд Кавальерс» Айзеей Томасом из-за его небольшого роста.
В «сториз» своего «инстаграма» Уэйд разместил фото магазина одежды для мужчин ростом ниже 5 футов 8 дюймов (примерно 173 см), отметив при этом Томаса.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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