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Эксперт: Джеймс Харден в ужасной форме, но ему всё равно

Эксперт: Джеймс Харден в ужасной форме, но ему всё равно
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о звёздном защитнике «Бруклин Нетс» Джеймсе Хардене.

«Похоже, что он в ужасной форме. Да он и с самого начала не был в хорошей форме. Сперва проблема с рукой, потом колено. Он в ужасной форме. Но хуже то, что, похоже, ему всё равно. С Харденом происходит то же, что и с Расселлом Уэстбруком: как только физическая форма начинает давать сбои, возникают проблемы и появляются неубедительные матчи», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Нетс». Харден стал баскетболистом «Бруклина» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

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