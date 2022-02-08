Эксперт: Джеймс Харден в ужасной форме, но ему всё равно

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о звёздном защитнике «Бруклин Нетс» Джеймсе Хардене.
«Похоже, что он в ужасной форме. Да он и с самого начала не был в хорошей форме. Сперва проблема с рукой, потом колено. Он в ужасной форме. Но хуже то, что, похоже, ему всё равно. С Харденом происходит то же, что и с Расселлом Уэстбруком: как только физическая форма начинает давать сбои, возникают проблемы и появляются неубедительные матчи», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Нетс». Харден стал баскетболистом «Бруклина» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
- 8 февраля 2022
-
20:47
-
19:54
-
19:00
-
18:12
-
17:15
-
16:05
-
15:33
-
14:20
-
13:42
-
12:22
-
11:31
-
10:33
-
09:14
-
06:33
-
01:50
-
00:24
-
00:21
- 7 февраля 2022
-
23:47
-
22:58
-
22:46
-
22:11
-
20:42
-
19:41
-
18:46
-
17:18
-
16:08
-
15:31
-
14:21
-
13:31
-
12:30
-
11:57
-
11:19
-
10:10
-
09:15
-
07:29