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«Бруклин» ищет варианты обмена одного из ведущих игроков

«Бруклин» ищет варианты обмена одного из ведущих игроков
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«Бруклин Нетс» рассматривает различные варианты обмена защитника Джо Харриса перед дедлайном. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на свои источники.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца. С тех пор Харрис так и не выходил на паркет. В последний раз он играл 14 ноября, когда получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.

После 53 матчей регулярного чемпионата НБА «Бруклин» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 побед и 24 поражения. Возглавляет конференцию «Майами Хит» (35-20).

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