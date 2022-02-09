«Лейкерс» выбрали новую трансферную цель после неудачных попыток заполучить звезду

«Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в атакующем защитнике «Бостон Селтикс» Джоше Ричардсоне. Об этом сообщает Bleacher Report, отмечая, что «Лейкерс» остаются последней командой, предпринимающей попытки заполучить игрока.
В нынешнем сезоне НБА Ричардсон в среднем за матч набирает 9,9 очка, отдаёт 1,5 передачи и выполняет 2,9 подбора. В прошлом сезоне Джош набирал в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора, 2,6 передачи и 1,0 перехвата за 30,3 минуты на площадке при точности 42,7% бросков с игры и 33% из-за дуги.
После 54 игр регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имя в своём активе 26 побед и 28 поражений.
Не так давно сообщалось, что «Лейкерс» перед дедлайном могут обменять центрового Дуайта Ховарда, а также сбросить контракты центрового Деандре Джордана и защитника Кента Бэйзмора ради попытки заполучить звёздного игрока.
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