Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вашингтон» потерял Брэдли Била до конца сезона

«Вашингтон» потерял Брэдли Била до конца сезона
Комментарии

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил перенесёт операцию по восстановлению после разрыва сухожилия левой кисти и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Хирургическая процедура восстановит разорванную ладьевидно-полулунную связку на запястье Била. «Уизардс» рассматривали альтернативные варианты лечения, но Бил решил, что операция — лучший вариант действий при травме подобного характера.

В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022