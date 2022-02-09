«Вашингтон» потерял Брэдли Била до конца сезона

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил перенесёт операцию по восстановлению после разрыва сухожилия левой кисти и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Хирургическая процедура восстановит разорванную ладьевидно-полулунную связку на запястье Била. «Уизардс» рассматривали альтернативные варианты лечения, но Бил решил, что операция — лучший вариант действий при травме подобного характера.
В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.
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