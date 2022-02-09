Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» переиграл «Детройт», у Дончича дабл-дабл

«Даллас» переиграл «Детройт», у Дончича дабл-дабл
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 116:86.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Лука Дончич – 33 очка и 11 передач. У «Детройта» выделился Айзея Стюарт, на его счету 14 очков и 15 подборов.

В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 135:109.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джарен Джексон, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Клипперс» выступил Айзея Хартенштайн, у него 19 очков.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 110:97.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Джексон - 26, Кларк - 18, Андерсон - 11, Кончар - 10, Уильямс - 10, Адамс - 9, Джонс - 7, Мелтон - 6, Бейн - 5, Калвер - 3, Альдама, Брукс, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
Лос-Анджелес Клипперс: Хартенштайн - 19, Пауэлл - 16, Ковингтон - 14, Мэнн - 14, Коффи - 13, Джексон - 12, Батюм - 7, Кеннард - 5, Бостон - 4, Моррис - 3, Зубац - 2, Джордж, Ибака, Леонард, Престон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Маршалл - 14, Хэйс - 14, Валанчюнас - 13, Альварадо - 12, Джонс - 10, Грэм - 9, Мёрфи - 9, Кларк - 3, Александер-Уолкер, Лозада, Льюис, Они, Саторански, Темпл, Уильямсон, Харт, Читэм, Эрнангомес
Хьюстон Рокетс: Портер - 27, Вуд - 19, Грин - 12, Мэтьюз - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 9, Кристофер - 4, Мартин - 4, Queen, Брукс, Гаруба, Гордон, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 86
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Брансон - 21, Бёрк - 18, Баллок - 12, Финни-Смит - 11, Пауэлл - 10, Клебер - 5, Нтиликина - 4, Грин - 2, Браун, Браун, Крисс, Марьянович, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
Детройт Пистонс: Диалло - 18, Грант - 15, Стюарт - 14, Лайлз - 12, Джексон - 8, Олиник - 7, Хейз - 6, Бей - 3, Джозеф - 3, Гарза, Джексон, Каннингем, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022