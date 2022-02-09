«Даллас» переиграл «Детройт», у Дончича дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 116:86.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Лука Дончич – 33 очка и 11 передач. У «Детройта» выделился Айзея Стюарт, на его счету 14 очков и 15 подборов.
В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 135:109.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джарен Джексон, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Клипперс» выступил Айзея Хартенштайн, у него 19 очков.
Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 110:97.
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