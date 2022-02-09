Определены участники конкурсов трёхочковых и мастерства на Матче звёзд НБА

Стали известны участники конкурса трёхочковых на Матче звёзд НБА. В конкурсе во время звёздного уик-энда примут участие центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг, защитник «Бруклин Нетс» Пэтти Миллс, защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит, защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Люк Кеннард и защитник «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн.



В конкурсе мастерства, который пройдёт 19 февраля в рамках всё того же звёздного уик-энда, выступят три команды: команда новичков, команда «Кливленда» и команда братьев Адетокунбо, сообщает официальный сайт НБА. Конкурс пройдёт в новом формате.



В соревновании мастерства будет четыре раунда, в которых участники продемонстрируют свои навыки в дриблинге, бросках и передачах.



Участники конкурса мастерства:



Команда новичков



Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»)

Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)

Джош Гидди («Оклахома-Сити Тандер»)



Команда «Кливленда»:



Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»)

Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)

Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)



Команда Адетокунбо:



Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

Алекс Адетокунбо («Рэпторс 905», G-лига)

Танасис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).