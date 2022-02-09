Определены участники конкурсов трёхочковых и мастерства на Матче звёзд НБА

Стали известны участники конкурса трёхочковых на Матче звёзд НБА. В конкурсе во время звёздного уик-энда примут участие центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг, защитник «Бруклин Нетс» Пэтти Миллс, защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит, защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Люк Кеннард и защитник «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн.
В конкурсе мастерства, который пройдёт 19 февраля в рамках всё того же звёздного уик-энда, выступят три команды: команда новичков, команда «Кливленда» и команда братьев Адетокунбо, сообщает официальный сайт НБА. Конкурс пройдёт в новом формате.
В соревновании мастерства будет четыре раунда, в которых участники продемонстрируют свои навыки в дриблинге, бросках и передачах.
Участники конкурса мастерства:
Команда новичков
Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»)
Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
Джош Гидди («Оклахома-Сити Тандер»)
Команда «Кливленда»:
Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»)
Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)
Команда Адетокунбо:
Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
Алекс Адетокунбо («Рэпторс 905», G-лига)
Танасис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
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