«Бруклин» установил антирекорд последних 25 лет в НБА
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В матче регулярного чемпионата НБА между командами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» коллектив из Нью-Йорка стал обладателем антирекорда лиги за последние 25 лет, сообщает ESPN. За пять минут и восемь секунд до конца первой четверти отставание «Бруклина» в счёте составляло 26 очков. Это самый быстрый период времени в НБА с 1997 года, за который команда допускала отставание -26.
По итогам матча «Бостон Селтикс» одержал победу со счётом 126:91. Это поражение стало девятым подряд для «Бруклина» в розыгрыше регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.
«Бруклин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 29 побед в 54 встречах. Лидирует в конференции «Майами Хит» с результатом 35-20.
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