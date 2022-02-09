Гомельский: только 1 из 3 российских клубов получит преимущество своей площадки в плей-офф
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Известный российский баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о том, что было бы предпочтительнее в Евролиге — российский четвертьфинал и гарантированное попадание в «Финал четырёх», или выступление российских клубов в разных матчах.
«Я думаю, что только один из трёх российских клубов будет иметь преимущество своего поля в плей-офф. Таким образом, вполне вероятно, что в каком-то четвертьфинале будут играть два российских клуба. А что лучше — останется неизвестным до исхода четвертьфиналов», — написал Гомельский на своём сайте.
После 25-го тура Евролиги санкт-петербургский «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, московский ЦСКА — пятое, а казанский УНИКС — седьмое.
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