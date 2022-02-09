Яннис Адетокунбо повторил достижения Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал автором уникального достижения в лиге, которое ранее покорялось только легендам баскетбола Уилту Чемберлену и Кариму Абдул-Джаббару, сообщает NBA Stats.
В этой встрече Адетокунбо оформил дабл-дабл из 44 очков и 14 подборов, добавив к этому ещё 8 результатинвых передач. Таким образом, Адетокунбо стал лишь третьим игроком в истории НБА, сумевшим набрать в матче не менее 40 очков, совершить не менее 10 подборов, отдать не менее 5 передач при реализации с игры не менее 85%.
Напомним, встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 131:116.
В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, набравший 27 очков.
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