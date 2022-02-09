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«Парма» на выезде проиграла «Лейдену» в Кубке Европы ФИБА

«Парма» на выезде проиграла «Лейдену» в Кубке Европы ФИБА
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Завершился матч Кубка Европы ФИБА, в котором нидерландский «Лейден» на своей площадке оказался сильнее пермской «Пармы» со счётом 79:75. Самым результативным игроком встречи стал Джонатан Данн, который записал на свой счёт 18 очков.

Хозяева выиграли первые три четверти, обеспечив себе преимущество в 9 очков к решающему отрезку матча, однако в последние 10 минут российская команда в один момент сократила отставание до 3 очков, но на большее подопечных Казиса Максвитиса не хватило.

После пяти матчей группового этапа «Парма» занимает третье место, имея в своём активе 8 очков. Столько же и у польской «Легии», с которой пермяки встретятся в заключительном туре. «Лейден» обеспечил себе первое место, набрав 11 очков за 6 матчей.

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