«Бруклин» назвал «Филадельфии» желаемую компенсацию за Джеймса Хардена

Инсайдер Джейсон Дюмас в своём «твиттере» рассказал о подробностях переговоров между «Бруклин Нетс» и «Филадельфии Сиксерс» по обмену звёздного игрока Джеймса Хардена.
«Филадельфия» отказывается включать в сделку разыгрывающего Тайриза Макси. «Бруклин» в ответ требуют защитников Бена Симмонса, Сета Карри и Матисса Тайбулла, а также центрового Андре Драммонда, при этом в «Сиксерс» надеются сохранить Карри. Также отмечается, что Патрик Миллс также отправится в «Филадельфию» при любом варианте сделки.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
- 10 февраля 2022
-
11:12
-
10:38
-
10:17
-
09:12
-
08:59
-
06:39
-
00:35
- 9 февраля 2022
-
23:24
-
22:28
-
21:19
-
20:16
-
19:26
-
17:24
-
17:02
-
15:57
-
14:56
-
13:52
-
12:50
-
11:38
-
10:40
-
09:50
-
08:39
-
07:03
-
06:01
-
01:13
-
00:39
- 8 февраля 2022
-
23:44
-
22:43
-
21:50
-
21:32
-
20:47
-
19:54
-
19:00
-
18:12
-
17:15