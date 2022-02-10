«Бруклин» назвал «Филадельфии» желаемую компенсацию за Джеймса Хардена

Инсайдер Джейсон Дюмас в своём «твиттере» рассказал о подробностях переговоров между «Бруклин Нетс» и «Филадельфии Сиксерс» по обмену звёздного игрока Джеймса Хардена.

«Филадельфия» отказывается включать в сделку разыгрывающего Тайриза Макси. «Бруклин» в ответ требуют защитников Бена Симмонса, Сета Карри и Матисса Тайбулла, а также центрового Андре Драммонда, при этом в «Сиксерс» надеются сохранить Карри. Также отмечается, что Патрик Миллс также отправится в «Филадельфию» при любом варианте сделки.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».