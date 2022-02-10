«Опять лоханулись». Гомельский отреагировал на скандальную ситуацию с Валиевой на ОИ

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
«Я думаю, что медицинская бригада, которая обслуживает нашу фигуристку персонально и те врачи, которые работают со сборной командой России, опять лоханулись. Очень напоминает историю с мельдонием у Марии Шараповой. Остаётся только надежда на то, что произошла ошибка. А если нет, то можно сказать, что мы в очередной раз опозорились на Олимпиаде», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
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