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«Опять лоханулись». Гомельский отреагировал на скандальную ситуацию с Валиевой на ОИ

«Опять лоханулись». Гомельский отреагировал на скандальную ситуацию с Валиевой на ОИ
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Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я думаю, что медицинская бригада, которая обслуживает нашу фигуристку персонально и те врачи, которые работают со сборной командой России, опять лоханулись. Очень напоминает историю с мельдонием у Марии Шараповой. Остаётся только надежда на то, что произошла ошибка. А если нет, то можно сказать, что мы в очередной раз опозорились на Олимпиаде», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

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