Стало известно, что российский мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет Межконтинентальный кубок ФИБА. Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть событие в Okko без дополнительной платы.

11 февраля победители южноамериканской Лиги чемпионов, «Фламенго» из Бразилии, сыграют с чемпионами Джи-Лиги НБА «Лейкленд Мэджик» в первом полуфинале. Трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени. В рамках второго полуфинала, который состоится в 21:00, каирский «Замалек» выйдет против действующих чемпионов Межконтинентального кубка ФИБА и Лиги чемпионов ФИБА «Сан-Пабло Бургос». Победители встретятся в финале 13 февраля в 21:00, матч за третье место состоится ранее – в 18:00.



«Запустив баскетбольные трансляции на Okko пару месяцев назад, мы успешно развиваем спортивное предложение, добавляя уникальные глобальные события к нашему ростеру. Уверен, что любители баскетбола будут в восторге от возможности посмотреть Межконтинентальный кубок ФИБА на Okko», — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.