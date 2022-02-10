В Единой лиге ВТБ совершён крупнейший камбэк в истории

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором белорусский «Цмоки-Минск» принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 72:68 в пользу минской команды.



По ходу встречи хозяева паркета уступали красноярцам 27 очков, однако смогли вернуться в игру во второй половине, и не только отыграться, но и вырваться вперёд. В концовке игры двумя точными бросками Евгений Белянков впервые в матче вывел «Цмоки» вперёд – 67:63. За 12 секунд до финальной сирены защитник минчан Анджело Уорнер довёл преимущество минчан до пяти очков, что и принесло в итоге «драконам» победу.



Таким образом, минчане оформили в этой встрече рекордный камбэк за всю историю Единой лиги ВТБ.

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