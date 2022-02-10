«Бостон» обменял Денниса Шрёдера и Энеса Кантера

«Бостон Селтикс» обменял разыгрывающего Денниса Шрёдера, центровых Энеса Кантера и Бруно Фернанду в «Хьюстон Рокетс» на центрового Даниэля Тайса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Тайс уже выступал в составе «Бостона» в период 2017-2021. Перед дедлайном в прошлом году его обменяли в «Чикаго Буллз», а летом он перешёл в «Хьюстон». Шрёдер и Кантер были подписаны «Селтикс» в межсезонье на рынке свободных агентов. Оба игрока не оправдали возложенных на них ожиданий, в связи с чем фронт-офис решил с ними расстаться. «Хьюстон» собирается отчислить Кантера сразу после проведения сделки.

Ранее «Бостон» обменял двух травмированных игроков Бола Бола и Пи Джей Дозьера в «Орландо Мэджик» на драфт-пик и наличные средства. Этот ход позволил «Селтикс» опуститься ниже отметки порога налога на роскошь.

Кроме того, «Селтикс» обменяла Джоша Ричардсона в «Сан-Антонио» на Деррика Уайта.