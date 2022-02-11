«Олимпиакос» вырвал победу под сирену овертайма, «Монако» проиграл, ведя в счёте 99% матча

«Монако» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступил «Жальгирису» — 82:83 (23:18, 23:18, 18:25, 18:22). Майк Джеймс и Дуэйн Бэйкон набрали по 18 очков в составе «Монако». У «Жальгириса» 15 очков на счету Нильса Гиффи. Победный бросок за 17 секунд до сирены забил Лукас Левевичюс. Стоит отметить, что «Жальгирис» уступал «Монако» и лидировал в счёте только один раз — после попаданий Лекавичюса.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» — 87:85 OT (26:17, 16:24, 19:20, 14:14, 12:10). Костас Слукас (23 очка, 6 передач) стал самым результативным у победителей и реализовал ключевой бросок под сирену овертайма. У «Анадолу Эфес» 14 очков набрал Тибор Пляйсс, дабл-дабл оформил Василие Мицич (12 очков, 13 передач).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Ещё в одном матче дня «Милан» победил «Басконию» — 89:78 (21:10, 19:15, 26:23, 23:30). Девон Холл набрал 15 очков у «Милана», самым результативным игроком встречи стал центровой «Басконии» Мэтт Костелло (23 очка).
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