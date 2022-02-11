Жена Шведа — после поражения ЦСКА: без Алексея у тебя нет шансов. Удачи

Анастасия Зиадитдинова, жена защитника ЦСКА Алексея Шведа, отреагировала на поражение армейцев от тель-авивского «Маккаби» (75:84) в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Без Шведа у тебя нет шансов. Удачи», – написала Зиадитдинова в сториз своей страницы в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/akvariym/

Швед провёл на площадке 11 минут, записав себе в актив 4 очка (0 из 5 с игры, 4 из 4 с линии штрафных). У Алексея «-26» по показателю плюс-минус. ЦСКА с 14 победами и 10 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Израиля располагается на 12-й строчке таблицы, на его счету 11 побед и 12 поражений. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией» 24 февраля. «Маккаби» в этот же день в гостях встретится с «Анадолу Эфес».