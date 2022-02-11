«Вашингтон» нанёс 10-е поражение кряду «Бруклину». У Кузмы – трипл-дабл

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112, из-за чего гости продлили свою серию поражений до 10 матчей.

Наиболее результативными игроками «Вашингтона» стали бразильский защитник Рауль Нето (21 очко, 1 подбор и 6 передач) и лёгкий форвард Кайл Кузма, отметившийся трипл-даблом из 15 очков, 13 подборов и 10 передач. В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кайри Ирвинг – 31 очко, 5 подборов и 6 передач.

В ранее завершившихся матчах «Детройт Пистонс» разгромно проиграл «Мемфис Гриззлиз» (107:132), «Майами Хит» на выезде победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:97), а «Хьюстон Рокетс» уступил «Торонто Рэпторс» (120:139).