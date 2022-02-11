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«Вашингтон» нанёс 10-е поражение кряду «Бруклину». У Кузмы – трипл-дабл

«Вашингтон» нанёс 10-е поражение кряду «Бруклину». У Кузмы – трипл-дабл
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112, из-за чего гости продлили свою серию поражений до 10 матчей.

Наиболее результативными игроками «Вашингтона» стали бразильский защитник Рауль Нето (21 очко, 1 подбор и 6 передач) и лёгкий форвард Кайл Кузма, отметившийся трипл-даблом из 15 очков, 13 подборов и 10 передач. В составе «Бруклина» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кайри Ирвинг – 31 очко, 5 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Нето - 21, Гилл - 15, Кузма - 15, Авдия - 13, Брайант - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Хатимура - 12, Кисперт - 6, Уинстон - 5, Бил, Гэффорд, Дав. Бертанс, Динвидди, Тодд, Харрелл, Холидей, Ээи
Бруклин Нетс: Ирвинг - 31, Томас - 27, Гриффин - 15, Джонсон - 13, Шарп - 9, Картер - 8, Миллз - 7, Браун - 2, Бембри, Дюк, Дюрант, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис, Эдвардс

В ранее завершившихся матчах «Детройт Пистонс» разгромно проиграл «Мемфис Гриззлиз» (107:132), «Майами Хит» на выезде победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:97), а «Хьюстон Рокетс» уступил «Торонто Рэпторс» (120:139).

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 132
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Грант - 20, Бей - 17, Диалло - 17, Джексон - 12, Стюарт - 10, Макгрудер - 9, Олиник - 9, Гарза - 7, Джозеф - 4, Хейз - 2, Джексон, Каннингем, Лайлз, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Бейн - 22, Адамс - 16, Кларк - 14, Мелтон - 14, Андерсон - 13, Джексон - 12, Уильямс - 8, Калвер - 5, Кончар - 3, Джонс - 2, Альдама, Брукс, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 112
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 17, Валанчюнас - 16, Грэм - 16, Ингрэм - 15, Макколлум - 15, Джонс - 7, Хэйс - 4, Темпл - 3, Кларк - 2, Маршалл - 2, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Они, Снелл, Уильямсон, Читэм, Эрнангомес
Майами Хит: Адебайо - 29, Батлер - 29, Лоури - 14, Дедмон - 11, Робинсон - 10, Страс - 7, Винсент - 6, Такер - 3, Юртсевен - 3, Гай, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
120 : 139
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Портер - 30, Мэтьюз - 19, Грин - 18, Вуд - 17, Тэйт - 12, Мартин - 11, Нваба - 7, Кристофер - 6, Queen, Гаруба, Гордон, Никс, Огастин, Тайс, Уолл, Шенгюн
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 42, Сиакам - 30, Буше - 16, Ануноби - 13, Бэнтон - 10, Барнс - 9, Флинн - 8, Ачиува - 6, Ватанабэ - 3, Берч - 2, Бонга, Ванвлит, Джонсон, Михайлюк, Шампани, Янг
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