Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский пояснил свои резкие слова по поводу допинг-пробы Валиевой

Гомельский пояснил свои резкие слова по поводу допинг-пробы Валиевой
Комментарии

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил своё высказывание по поводу скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Я так же, как и вы, жду официального подтверждения результатов первой и второй пробы спортсменки. А мои рассуждения основаны на достаточном опыте. Начиная с 2002 года я сталкивался с допинг-проблемами отечественных спортсменов. И не могу вспомнить случая, когда такие проблемы разрешались в пользу наших спортсменов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Новость по теме
«Опять лоханулись». Гомельский отреагировал на скандальную ситуацию с Валиевой на ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022