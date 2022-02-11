Гомельский пояснил свои резкие слова по поводу допинг-пробы Валиевой

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил своё высказывание по поводу скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Я так же, как и вы, жду официального подтверждения результатов первой и второй пробы спортсменки. А мои рассуждения основаны на достаточном опыте. Начиная с 2002 года я сталкивался с допинг-проблемами отечественных спортсменов. И не могу вспомнить случая, когда такие проблемы разрешались в пользу наших спортсменов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
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