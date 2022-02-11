В «Лейкерс» объяснили бездействие перед дедлайном

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, почему команда не осуществила какие-либо обмены перед дедлайном.
«Мы всегда хотим быть в числе претендентов на победу в чемпионате. Однако мы просто не нашли подходящие варианты, которые оказали бы положительный эффект как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах.
Нельзя заставить другую команду предложить сделку, которая сделает кого-то лучше. Многое зависит и от второй стороны. Мы рассматривали разные варианты, обсуждали их с Леброном и Энтони, и я бы сказал, что между нами было взаимопонимание. А это всё, что имеет значение», — приводит слова Пелинки ESPN US.
«Лос-Анджелес» после 56 матчей регулярного чемпионата идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 30 поражениями.
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