Владимир Гомельский оценил переход Кевина Пангоса в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном переходе в ЦСКА разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кевина Пангоса.



«Я не верю в чудеса. Вряд ли один игрок сумеет изменить всю игру команды в лучшую сторону. Конечно, Пангос прибавит порядка в позиционном нападении, но в ЦСКА и других проблем полно. С появлением Пангоса значительно вырастёт качество позиционного нападения, будет легче игрокам передней линии, возможно, ухудшится уровень защиты на периметре. Но ЦСКА необходим первый номер. Я надеюсь, что результаты команды будут лучше», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее издание Gazzetta.gr сообщило, что Пангос в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025 на сумму $ 6 млн.

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