Сборная России объявила состав на матчи с Нидерландами в квалификации ЧМ

Тренерский штаб сборной России назвал имена 19 баскетболистов, которые будут готовиться к двум матчам квалификации чемпионата мира 2023 года с национальной командой Нидерландов.

Встречи пройдут 24 февраля в Перми и 27 февраля в Алмере.



Расширенный состав сборной России

Защитники:

Тимофей Герасимов, «Енисей»

Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»

Вячеслав Зайцев, УНИКС

Артём Комолов, УНИКС

Денис Захаров, «Зенит»

Иван Стребков, «Нижний Новгород»

Александр Платунов, «Парма»

Александр Хоменко, ЦСКА

Форварды:

Семён Антонов, ЦСКА

Антон Астапкович, «Нижний Новгород»

Александр Ганькевич, «Нижний Новгород»

Игорь Вольхин, «Зенит»

Станислав Ильницкий, «Локомотив-Кубань»

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Антон Квитковских, «Автодор»

Марк Тихоненко, «Астана»

Центровые:

Сергей Балашов, «Енисей»

Владимир Ивлев, ЦСКА

Сергей Торопов, «Нижний Новгород»

Резерв:

Владислав Трушкин, «Енисей»

Михаил Кулагин, «Нижний Новгород».



Национальная команда начнёт сбор двумя тренировками в Москве 19 февраля. На следующий день главный тренер Зоран Лукич, а также ряд игроков примут участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня сборная вылетит в Пермь и с 21 февраля будет тренироваться в УДС «Молот». На выезд в Нидерланды российские баскетболисты отправятся 26 февраля, а 28-го игроки вернутся домой и вновь присоединятся к своим клубам.