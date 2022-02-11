Си Джей Макколлум прокомментировал обмен из «Портленда»

Атакующий защитник Си Джей Макколлум прокомментировал свой обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Я был рад обмену в «Нью-Орлеан» и дал добро на этот вариант. В этой команде очень много молодых талантов. Видели, как последнее время играет Брэндон Ингрэм?» — приводит слова Макколлума Fadeaway World.
В дебютной встрече в составе «Пеликанс» Макколлум набрал 15 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.
Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне в составе «Портленда» он сыграл 36 матчей. Его показатели составляют 20,6 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.
«Пеликанс» после 55 матчей регулярного чемпионата идут на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 33 поражениями.
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