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Си Джей Макколлум прокомментировал обмен из «Портленда»

Си Джей Макколлум прокомментировал обмен из «Портленда»
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Атакующий защитник Си Джей Макколлум прокомментировал свой обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Я был рад обмену в «Нью-Орлеан» и дал добро на этот вариант. В этой команде очень много молодых талантов. Видели, как последнее время играет Брэндон Ингрэм?» — приводит слова Макколлума Fadeaway World.

В дебютной встрече в составе «Пеликанс» Макколлум набрал 15 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне в составе «Портленда» он сыграл 36 матчей. Его показатели составляют 20,6 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

«Пеликанс» после 55 матчей регулярного чемпионата идут на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 33 поражениями.

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