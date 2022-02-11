Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС потерпел поражение от «Црвены Звезды» в домашнем матче Евролиги

УНИКС потерпел поражение от «Црвены Звезды» в домашнем матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором казанский УНИКС на домашнем паркете встречался с сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась в пользу белградского клуба — 84:77 (22:11, 21:32, 20:22, 12:21).

К большому перерыву команды подошли с паритетом в счёте, а в третьем игровом отрезке УНИКСу удалось вырваться вперёд. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Црвена Звезда» оказалась намного сильнее хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе УНИКСа отличился Марко Списсу, набравший 18 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи.

Следующий матч в Евролиге УНИКС проведёт на выезде и встретится с «Монако». Встреча состоится 22 февраля. «Црвена Звезда» в следующем матче на выезде сыграет с «Панатинаикосом».

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
11 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
77 : 84
Црвена Звезда
Белград, Сербия
УНИКС: Хезонья - 18, Списсу - 17, Браун - 13, Джекири - 7, Зайцев - 7, Мэйо - 6, Воронцевич - 5, Брэнтли - 2, Узинский - 2, Канаан, Клименко, Комолов
Црвена Звезда: Калинич - 20, Уолтерс - 19, Митрович - 10, Холлинс - 10, Уайт - 8, Добрич - 5, Маркович - 5, Давидовац - 3, Кузмич - 2, Лазаревич - 2, Иванович, Лазич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022