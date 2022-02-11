УНИКС потерпел поражение от «Црвены Звезды» в домашнем матче Евролиги

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором казанский УНИКС на домашнем паркете встречался с сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась в пользу белградского клуба — 84:77 (22:11, 21:32, 20:22, 12:21).



К большому перерыву команды подошли с паритетом в счёте, а в третьем игровом отрезке УНИКСу удалось вырваться вперёд. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Црвена Звезда» оказалась намного сильнее хозяев паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе УНИКСа отличился Марко Списсу, набравший 18 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи.



Следующий матч в Евролиге УНИКС проведёт на выезде и встретится с «Монако». Встреча состоится 22 февраля. «Црвена Звезда» в следующем матче на выезде сыграет с «Панатинаикосом».