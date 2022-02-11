Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Црвены Звезды» в Евролиге

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».



«Сегодня «Црвена Звезда» с самого начала была лучше. Они играли очень жестко и атлетично. В концовке матча гости оказались более собранными и сконцентрированными. Они совершили 11 перехватов, показали отличную защиту, вынудили нас совершить 18 потерь. Лоренцо Браун, безусловно, важен для нас, сегодня он не смог нам помочь. Но и у других игроков также была возможность выиграть матч. Марко Списсу показал результативную игру в нападении. Он нам очень помог, особенно во второй четверти, когда мы испытывали трудности. Но при поражении я не могу выделять кого-то из баскетболистов», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.



Напомним, встреча завершилась победой сербского клуба со счётом 84:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе УНИКСа отличился Марко Списсу, набравший 18 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи.