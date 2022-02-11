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«Лейкерс» выбрали 9 кандидатов для усиления на рынке выкупа

«Лейкерс» выбрали 9 кандидатов для усиления на рынке выкупа
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Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» будет заинтересована в подписании контракта с Деннисом Шрёдером в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон Рокетс» примет решение выкупить контракт игрока, сообщает The Athletic.

По информации источника, помимо Шрёдера, кандидатами на переход в «Лейкерс» считаются Горан Драгич, Гэри Харрис, Эрик Бледсоу, Пол Миллсэп, Деандре Бембри, Майк Мускала, Томаш Саторански и Тристан Томпсон.

Напомним, в последний день перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял разыгрывающего Денниса Шрёдера, центровых Энеса Кантера и Бруно Фернанду в «Хьюстон Рокетс» на центрового Даниэля Тайса.

Шрёдер уже выступал в «Лейкерс» в сезоне-2020/2021, однако покинул команду летом 2021 года.

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