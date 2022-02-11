Бывший капитан «Реала» Фелипе Рейес официально получил звание Легенды Евролиги.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу вручил Рейесу специальную награду перед матчем 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» — «Барселона» Трибьют-видео в честь Фелипе записали знаменитые испанские баскетболисты Пау Газоль, Руди Фернандес, Серхио Юль и Серхио Родригес.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Евролиги.

Рейес стал седьмым игроком, который стал Легендой Евролиги. Ранее подобное звание присуждалось Шарунасу Ясикявичюсу, Хуану Карлосу Наварро, Рамунасу Шишкаускасу, Теодоросу Папалукасу, Димитрису Диамантидису и Мирсаду Туркану. Душан Ивкович получил награду как тренер, Шимон Мизрахи в качестве управленца.



41-летний Рейес завершил карьеру прошлым летом. Фелипе выступал за «Реал» с 2004 года, до этого на протяжении 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), 7-кратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6-кратным обладателем национального кубка (2000, 2012, 2014–2017) и 5-кратным победителем Суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Он признавался MVP чемпионата Испании в 2009 и 2015 годах. В конце 2021 года испанец был назначен послом мадридского клуба.