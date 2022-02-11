Команда Тиммы разгромно уступила в Межконтинентальном кубке, у Яниса самый худший рейтинг

Стартовал Межконтинентальный кубок ФИБА, который проходит с 11 по 13 февраля на арене Hassan Moustafa Sports Hall в Каире (Египет). Турнир впервые проводится в Африке. В первом полуфинале чемпион G-лиги НБА «Лейкленд Мэджик» (фарм-клуб «Орландо») проиграл победителю Лиги чемпионов Америки бразильскому «Фламенго» (71:94).
Действующий обладатель Межконтинентального кубка и победитель Лиги чемпионов ФИБА «Сан-Пабло Бургос» одержал крупную победу над хозяином турнира египетским «Замалеком» (78:61), первым чемпионом Африканской лиги.
Межконтинентальный кубок ФИБА. Египет, Каир. 1/2 финала
«Фламенто» (Бразилия) — «Лейкленд Мэджик» (США) – 94:71 (27:19, 24:16, 19:19, 24:17)
Ф: Сантос 18 + 5 передач, Бальби 17 + 9 передач, Мартинес 14
Л: Граветт 16 + 8 передач, Даутин 16.
Форвард «Лейкленд Мэджик» Янис Тимма провёл на площадке 24 минуты, набрав 6 очков (2/3 трёхочковых), 2 передачи и 1 подбор при худшем рейтинге «плюс-минус» «-22» в составе обеих команд.
«Замалек» (Египет) — «Сан-Пабло Бургос» (Испания) — 61:78 (16:23, 18:21, 13:19, 14:15)
З: Маккинни 15, Соса 12
С: Эдди 17 + 8 подборов, Нноко 13 + 10 подборов.
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