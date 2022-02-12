Лука Дончич отреагировал на уход Кристапса Порзингиса из «Далласа»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал обмен тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс».

«У нас были большие планы, хотя очевидно, что это не сработало. Желаю ему всего наилучшего», – приводит слова Дончича ESPN US.



«Маверикс» обменяли Порзингиса в «Вашингтон» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.



«Даллас» занимает пятое позицию в турнирной таблице Западной конференции, «Уизардс» — 11-е на Востоке.



Ранее в Интернете появилось фото, демонстрирующее реакцию Порзингиса на обмен «Даллас Маверикс».