Лука Дончич отреагировал на уход Кристапса Порзингиса из «Далласа»
Поделиться
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал обмен тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс».
«У нас были большие планы, хотя очевидно, что это не сработало. Желаю ему всего наилучшего», – приводит слова Дончича ESPN US.
«Маверикс» обменяли Порзингиса в «Вашингтон» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.
«Даллас» занимает пятое позицию в турнирной таблице Западной конференции, «Уизардс» — 11-е на Востоке.
Ранее в Интернете появилось фото, демонстрирующее реакцию Порзингиса на обмен «Даллас Маверикс».
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
10:01
-
09:16
-
07:27
-
06:03
-
00:43
- 11 февраля 2022
-
23:52
-
23:37
-
23:00
-
22:19
-
21:42
-
20:50
-
19:49
-
18:59
-
17:24
-
16:59
-
16:24
-
15:20
-
14:32
-
14:06
-
13:13
-
12:29
-
11:59
-
11:40
-
11:12
-
10:20
-
09:14
-
08:55
-
07:25
-
06:55
-
03:33
-
01:39
-
01:34
-
01:23
-
01:17
-
00:09
Партнерский контент