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Лука Дончич отреагировал на уход Кристапса Порзингиса из «Далласа»

Лука Дончич отреагировал на уход Кристапса Порзингиса из «Далласа»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал обмен тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс».

«У нас были большие планы, хотя очевидно, что это не сработало. Желаю ему всего наилучшего», – приводит слова Дончича ESPN US.

«Маверикс» обменяли Порзингиса в «Вашингтон» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.

«Даллас» занимает пятое позицию в турнирной таблице Западной конференции, «Уизардс» — 11-е на Востоке.

Ранее в Интернете появилось фото, демонстрирующее реакцию Порзингиса на обмен «Даллас Маверикс».

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